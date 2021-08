Stano d'oro nella marcia 20 chilometri (Di giovedì 5 agosto 2021) Arriva un'altra impresa dall'atletica leggera italiana con l'oro di Massimo Stano nella 20 km di marcia Leggi su ilgiornale (Di giovedì 5 agosto 2021) Arriva un'altra impresa dall'atletica leggera italiana con l'oro di Massimo20 km di

Advertising

Eurosport_IT : ANDIAMO AL MASSIMOOOOOOOOOOOOOO ?????? MEDAGLIA D'ORO incredibile per Massimo Stano che domina senza storia la 20km d… - Coninews : MASSIMOOOOOOOOOO! ?? Una prova maestosa! A Sapporo Massimo #Stano è ORO OLIMPICO nella 20 km di marcia! ??… - LiaCapizzi : Nel telefonino non tengo mai le interviste. Tranne una. Massimo Stano post Mondiali 2019, da favorito fu squalifica… - Lukyluke311 : RT @agambella: Eccellente M. Stano nella marcia 20 KM che si aggiudica la Vittoria e la medaglia d'oro per l'Italia ???? a #Tokyo2020 7º oro… - matteosalvinimi : Massimo #Stano grandioso nei 20 chilometri di #marcia alle Olimpiadi di #Tokyo2020: è medaglia d'oro!!! ????????????… -