Stano | carica d' oro | ' Mi sono detto | sono il più forte'

Le prime parole di Massimoda campione olimpico. 'Ho sperato che ci fossero caldo e umidità perché in queste condizioni a quanto pare io soffro meno degli altri. E pensare che un mese e mezzo ...Alla meravigliosa medaglia d'oro di Massimonella 20 km di marcia maschile , all'argento di ... la specialità di cui il nostro portabandiera era olimpionico in, ed inoltre per Viviana ..."Sono il più forte", è questo quello che si è continuato a ripetere nelle mente Massimo Stano, inaspettata medaglia d'oro nella marcia 20 chilometri ...Massimo Stano ha vinto la medaglia d'oro nella 20 km di marcia maschile disputata a Sapporo. L'azzurro ha chiuso la gara in 1h21'05", precedendo i giapponesi Koki Ikeda (1h21'14"), argento, e Toshikaz ...