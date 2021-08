Staffetta da sogni. Per l’Italia c’è il record italiano, Jacobs scelto come portabandiera (Di giovedì 5 agosto 2021) Finale aperta senza Usa e battute tra gli azzurri: «Potremmo dire l’America siamo noi ma siamo scaramantici» Leggi su lastampa (Di giovedì 5 agosto 2021) Finale aperta senza Usa e battute tra gli azzurri: «Potremmo dire l’America siamo noi ma siamo scaramantici»

Advertising

LaStampa : Staffetta da sogni. Per l’Italia di Jacobs c’è il record italiano - Martina59680344 : RT @gianca7871: Finale senza USA. Forse, prima di insinuare gratuitamente, dovrebbero scendere dal piedistallo (dal podio son già scesi) e… - augusto_amato : Staffetta da sogni. Per l’Italia c’è il record italiano, Jacobs scelto come portabandiera - GPiziarte : Staffetta da sogni. Per l’Italia c’è il record italiano, Jacobs scelto come portabandiera - AttilaAzureRive : RT @gianca7871: Finale senza USA. Forse, prima di insinuare gratuitamente, dovrebbero scendere dal piedistallo (dal podio son già scesi) e… -