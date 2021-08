Stadi, l’appello di Balata al Governo: “Riaprire con percentuali importanti” (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSenza pubblico negli Stadi le società di calcio si trovano in estrema difficoltà, con il rischio che a pagarne le conseguenze siano decine di migliaia di posti di lavoro; tutto ciò in una condizione, quella attuale, che vede un miglioramento auspicabile della situazione grazie ai vaccini. Di questo, ma anche di giovani e del ruolo che la Serie B ha per la crescita del sistema calcio, ha parlato il presidente della Lega Serie B Mauro Balata durante l’incontro avuto in mattinata con il sottosegretario con delega allo Sport Valentina Vezzali, un incontro dove il numero uno della Lega B ha chiesto al Governo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSenza pubblico neglile società di calcio si trovano in estrema difficoltà, con il rischio che a pagarne le conseguenze siano decine di migliaia di posti di lavoro; tutto ciò in una condizione, quella attuale, che vede un miglioramento auspicabile della situazione grazie ai vaccini. Di questo, ma anche di giovani e del ruolo che la Serie B ha per la crescita del sistema calcio, ha parlato il presidente della Lega Serie B Maurodurante l’incontro avuto in mattinata con il sottosegretario con delega allo Sport Valentina Vezzali, un incontro dove il numero uno della Lega B ha chiesto al...

Advertising

anteprima24 : ** #Stadi, l'appello di #Balata al Governo: 'Riaprire con percentuali importanti' ** - FRANCESCOASROM7 : @Palazzo_Chigi Non Vi Azzardate A Fermare Il Campionato Ascoltate L’Appello Dei Presidenti Di Serie A Riapertura De… - FRANCESCOASROM7 : @Palazzo_Chigi Riaprite Gli Stadi E Ascoltate L’Appello Dei Presidenti Di Serie A - gilnar76 : Scaroni lancia l’appello: «Stadi aperti al 100% come nel resto d’Europa» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Scaroni lancia l'appello: «Stadi aperti al 100% come nel resto d'Europa» - -