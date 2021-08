SSP600 Most | Caricasulo al posto di Maria Herrera nel team Motoxracing

Advertising

motosprint : SSP600, a Most è nuova sfida tra #Aegerter e #Odendaal -

Ultime Notizie dalla rete : SSP600 Most

Motosprint.it

Non resta dunque che aspettare eventuali sviluppi, dopo ovviamente aver visto all'opera il duo in quel del veloce quanto tortuoso tracciato di. SBK: Delbianco al via in sostituzione di ...Già forte e competitivo nelle prime uscite, leggermente smarrito ad Assen, l'alto campione in carica del CIV Supersport arriva aper fare grandi cose. Lo svantaggio di dover imparare la pista ...Il romagnolo subito in sella dopo il divorzio da GMT94, in sostituzione della spagnola indisponibile. Il round ceco possibile anticipazione del futuro, con le parti decise a proseguire insieme ...Su quattro round completati, lo svizzero ha vinto 5 gare, il sudafricano 3. Dominique guida la classifica, ma Steven è pronto al contrattacco. A parità di Yamaha, le due R6 si contendono il titolo. Ka ...