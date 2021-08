Sport in lutto, il figlio della leggenda del calcio e della nazionale è morto (Di giovedì 5 agosto 2021) Dramma per l'ex centrocampista tedesco Michael Ballack: il figlio 18enne Emilio è morto in un tragico incidente con il quad mentre era in vacanza in Portogallo. A riferirlo è il canale televisivo portoghese TVI24, spiegando che il ragazzo è rimasto coinvolto nell'incidente durante le prime ore di giovedì nei pressi di Troy, sud di Lisbona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere il figlio di Ballack, ma non c'è stato nulla da fare. La tenuta di Villas do Mar era stata acquistata da Ballack. Il campione, in carriera tra le altre ha giocato nel Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Chelsea oltre che nella ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 5 agosto 2021) Dramma per l'ex centrocampista tedesco Michael Ballack: il18enne Emilio èin un tragico incidente con il quad mentre era in vacanza in Portogallo. A riferirlo è il canale televisivo portoghese TVI24, spiegando che il ragazzo è rimasto coinvolto nell'incidente durante le prime ore di giovedì nei pressi di Troy, sud di Lisbona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere ildi Ballack, ma non c'è stato nulla da fare. La tenuta di Villas do Mar era stata acquistata da Ballack. Il campione, in carriera tra le altre ha giocato nel Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Chelsea oltre che nella ...

