Sport al chiuso, capienza aumentata al 35% (Di giovedì 5 agosto 2021) “aumentata al 35% la capienza per gli Sport al chiuso”. E’ quanto ha annunciato il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, al termine del Cdm. “Ringrazio il Presidente del Consiglio, Mario Draghi ed i colleghi del Governo per aver accolto le richieste che ho avanzato e che miravano a dare risposte sulle modalità per garantire il graduale ritorno alla normalità per l’accesso del pubblico agli impianti Sportivi. Si tratta di uno dei punti più significativi tra quelli affrontati nel corso degli incontri che ho avuto in questi giorni con i Presidenti di FederCalcio, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) “al 35% laper glial”. E’ quanto ha annunciato il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, al termine del Cdm. “Ringrazio il Presidente del Consiglio, Mario Draghi ed i colleghi del Governo per aver accolto le richieste che ho avanzato e che miravano a dare risposte sulle modalità per garantire il graduale ritorno alla normalità per l’accesso del pubblico agli impiantiivi. Si tratta di uno dei punti più significativi tra quelli affrontati nel corso degli incontri che ho avuto in questi giorni con i Presidenti di FederCalcio, ...

Advertising

Scrambl46783114 : @borghi_claudio @Albertdec2 Purtroppo tanti ragazzi li hanno fottuti con il ricatto per praticare sport al chiuso - Lost_1n_Reality : @0NLY_THE_BR4VEE Eh praticamente un'amica di mia mamma è venuta a trovarci e mi ha detto 'Cri ma per caso tu fai qu… - OA_Sport : #swimming Paltrinieri ha chiuso le sue Olimpiadi a #Tokyo2020, ma la sfida del Triplete è ancora nella sua testa: c… - CorriereRagusa : Il Ragusa ha chiuso con Randis per l’attacco. Ora si cercano un difensore e un centrocampista… - telepaceverona : Green Pass - da domani obbligatorio Servirà anche per andare nei musei, nei luoghi di cultura e alle mostre e per u… -