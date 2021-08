Spider-Man 3: nuove foto di Kristen Dunst e Andrew Garfield alimentano i rumors sul casting (Di giovedì 5 agosto 2021) I lavori per Spider-Man 3 sono in dirittura d'arrivo, ma nuove foto di Kristen Dunst e Andrew Garfield scatenano le speculazioni sul casting, alimentando le speranze dei fan. Recenti foto di Kirsten Dunst e Andrew Garfield tornano ad alimentare le speculazioni sul casting di Spider-Man 3, il nuovo Marvel distribuito da Sony che vedrà ancora una volta l'inglese Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno. Si è parlato tanto in questi mesi del ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 5 agosto 2021) I lavori per-Man 3 sono in dirittura d'arrivo, madiscatenano le speculazioni sul, alimentando le speranze dei fan. Recentidi Kirstentornano ad alimentare le speculazioni suldi-Man 3, il nuovo Marvel distribuito da Sony che vedrà ancora una volta l'inglese Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno. Si è parlato tanto in questi mesi del ...

