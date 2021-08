Speranza: “Terza dose? Già acquistati vaccini sufficienti per le somministrazioni, aspettiamo le indicazioni dalle autorità scientifiche” (Di giovedì 5 agosto 2021) “Siamo pronti, abbiamo dosi a sufficienza per fare la Terza dose e aspettiamo le indicazioni delle autorità scientifica per dirci il tempo giusto per somministrare la Terza dose, le prime indicazioni ci lasciano presupporre che si inizierà dai più fragili”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella conferenza stampa al termine del Consigli dei ministri, a chi gli chiede che cosa intenda fare il governo in merito all’eventuale Terza dose di vaccino anti-Covid. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) “Siamo pronti, abbiamo dosi a sufficienza per fare laledellescientifica per dirci il tempo giusto per somministrare la, le primeci lasciano presupporre che si inizierà dai più fragili”. Così il ministro della Salute, Roberto, nella conferenza stampa al termine del Consigli dei ministri, a chi gli chiede che cosa intenda fare il governo in merito all’eventualedi vaccino anti-Covid. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccino, Speranza: 'Pronti a terza dose, aspettiamo indicazioni scienza' #vaccino - fattoquotidiano : Speranza: “Terza dose? Già acquistati vaccini sufficienti per le somministrazioni, aspettiamo le indicazioni dalle… - egopor : RT @65_virna: Ci rendiamo conto che siamo nelle mani di in totale inetto e incompetente che si chiama Speranza? Questo sta già prevedendo l… - attilascuola : RT @65_virna: Ci rendiamo conto che siamo nelle mani di in totale inetto e incompetente che si chiama Speranza? Questo sta già prevedendo l… - MuredduGiovanni : RT @65_virna: Ci rendiamo conto che siamo nelle mani di in totale inetto e incompetente che si chiama Speranza? Questo sta già prevedendo l… -