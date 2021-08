Speranza in conferenza stampa: «Green pass strumento per evitare le chiusure, scuola in presenza da settembre» (Di giovedì 5 agosto 2021) I ministri Roberto Speranza, Enrico Giovannini e Patrizio Bianchi in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto che disciplina il Green pass per... Leggi su ilmattino (Di giovedì 5 agosto 2021) I ministri Roberto, Enrico Giovannini e Patrizio Bianchi inal termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto che disciplina ilper...

Advertising

ItaliaNewsTW : - sara53054424 : RT @eltonj1: Draghi disperso, non si è presentato in conferenza stampa; a domanda precisa di dove fosse rivolta a Speranza, da giornalista… - eltonj1 : Draghi disperso, non si è presentato in conferenza stampa; a domanda precisa di dove fosse rivolta a Speranza, da g… - UnaTecnologia : RT @SkyTG24: Via libera al decreto sul Green Pass, Speranza: 'Serve per evitare chiusure e per libertà' - Corriere : La conferenza stampa di Bianchi, Speranza e Giovannini dopo il Consiglio dei Ministri -