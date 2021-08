Speciale di Halloween LEGO Stars Wars su Disney+ il 1° ottobre

(Di giovedì 5 agosto 2021) Unodidisarà rilasciato nel corso dell’anno.StarTerrifying Tales colpisce Disney + il 1 °. Di cosa tratta lodi? Il cast delloinclude la star di Veep e Arrested Development Tony Hale e Christian Slater di Mr. Robot. Terrifying Tales è ambientato dopo The Rise of Skywalker e si concentra su Poe Dameron e BB8. La coppia si schianta sul pianeta ...

...e BB - 8 alle prese con avventure vagamente horror Dopo il successo lo scorso anno dello... una collana di contenuti rilasciati sulla piattaforma di streaming per celebraree la sue ...... giusto in tempo per la festa di. La storia di LEGO Star Wars: Racconti Spaventosi ha luogo dopo gli eventi de L'Ascesa di Skywalker ( qui a prezzo): Poe e BB - 8 devono ...Uscirà il primo ottobre 2021 lo speciale di halloween Star Wars su Disney+ Lego Star Wars Terrifying Tales è solo uno dei tanti speciali ...New entry di lusso nel cast di LEGO Star Wars Halloween Special, che inizia a prendere forma anche grazie ai nomi ...