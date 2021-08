Advertising

giuseppelacara : RT @PianetaMilan: #Spal, la carica di Lorenzo #Colombo: “Pronto per questo nuovo capitolo” - PianetaMilan : #Spal, la carica di Lorenzo #Colombo: “Pronto per questo nuovo capitolo” -

Ultime Notizie dalla rete : Spal carica

Pianeta Milan

Trasferta a Verona per i campioni indell'Empoli, subito due big match: Fiorentina - Juventus e Inter - Atalanta. Ecco tutte le ...Hellas Verona - Empoli Inter - Atalanta Sassuolo - Milan- ...Tante le squadre determinate a conquistare questo trofeo, dall'Atalanta finalista inalle ...Cagliari/Pisa vs Cittadella/Monza Sassuolo bye Napoli bye Fiorentina/Cosenza vs Benevento/...MauroMalagutiCosa può dire la Ferrara spallina alla famiglia Colombarini nei giorni dell’addio, se non grazie? Quel che Francesco e Simone hanno restituito a un popolo da cinquant’anni più o meno bist ...Ieri la presentazione delle maglie. Ultimo abbraccio dei tifosi per la dirigenza. Il presidente Mattioli: "Gli anni più belli della mia vita" ...