Spagna-Brasile calcio, Finale Olimpiadi Tokyo: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 5 agosto 2021) L’appuntamento è fissato per sabato 7 agosto alle 13.30. All’International Stadium Yokohama di Tokyo il Brasile e la Spagna si confronteranno per giocare la medaglia d’oro nel torneo olimpico di calcio maschile. I verdeoro sono reduci dalla vittoria contro il Messico. I verdeoro, dopo aver chiuso sullo 0-0 sia i tempi regolamentari che i supplementari, ha fatto valere tecnica e freddezza dal dischetto, imponendosi per 4-1. Decisi gli errori tra le fila messicane di Aguirre e Vasquez, mentre i brasiliani sono stati autentici cecchini con Dani Alves, Martinelli, Bruno Guimaraes e Reinier. Le Furie Rosse invece si sono ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) L’appuntamento è fissato per sabato 7 agosto alle 13.30. All’International Stadium Yokohama diile lasi confronteranno per giocare la medaglia d’oro nel torneo olimpico dimaschile. I verdeoro sono reduci dalla vittoria contro il Messico. I verdeoro, dopo aver chiuso sullo 0-0 sia i tempi regolamentari che i supplementari, ha fatto valere tecnica e freddezza dal dischetto, imponendosi per 4-1. Decisi gli errori tra le fila messicane di Aguirre e Vasquez, mentre i brasiliani sono stati autentici cecchini con Dani Alves, Martinelli, Bruno Guimaraes e Reinier. Le Furie Rosse invece si sono ...

