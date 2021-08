South Park: nuovo gioco, nuove puntate e 14 film grazie a un accordo fino al 2027 – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 5 agosto 2021) Gli autori di South Park hanno stretto un accordo fino al 2027 che prevede la produzione di un nuovo gioco, nuove puntate e ben 14 film dedicati alla serie.. South Park sarà protagonista di un nuovo gioco nonché di nuove puntate per la serie televisiva e ben 14 film grazie a un accordo stretto fra gli autori e Paramount. Se avete letto il nostro speciale sui 15 migliori ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 5 agosto 2021) Gli autori dihanno stretto unalche prevede la produzione di une ben 14dedicati alla serie..sarà protagonista di unnonché diper la serie televisiva e ben 14a unstretto fra gli autori e Paramount. Se avete letto il nostro speciale sui 15 migliori ...

