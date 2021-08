Sorelle per sempre: tutto sul film tv di Rai1 tratto da una storia vera (Di giovedì 5 agosto 2021) Inizia a delinearsi un passo alla volta il palinsesto autunnale della prossima stagione di Rai1 dove, come sempre, un ruolo centrale lo svolgono le serie e i film tv. Tra le messe in onda già fissate c'è anche quella di Sorelle per sempre, il tv movie diretto da Andrea Porporati, che avrà come protagoniste due attrici molto amate dal grande pubblico, Anita Caprioli e Donatella Finocchiaro: il film in una sola puntata è ambientato a Mazara del Vallo nei primi anni 2000 ed è tratto da una storia vera. Ecco le anticipazioni e il cast del ... Leggi su panorama (Di giovedì 5 agosto 2021) Inizia a delinearsi un passo alla volta il palinsesto autunnale della prossima stagione didove, come, un ruolo centrale lo svolgono le serie e itv. Tra le messe in onda già fissate c'è anche quella diper, il tv movie diretto da Andrea Porporati, che avrà come protagoniste due attrici molto amate dal grande pubblico, Anita Caprioli e Donatella Finocchiaro: ilin una sola puntata è ambientato a Mazara del Vallo nei primi anni 2000 ed èda una. Ecco le anticipazioni e il cast del ...

