"Sono triste, ma è stato bello". Valentino Rossi si ritira dal motomondiale. Ma non è finita: "Sono ancora un pilota..." (Di giovedì 5 agosto 2021) "Un saluto a tutti, è un po' imbarazzante qui... ho deciso di fermarmi a fine stagione. Mi ero dato un tempo e ho deciso di smettere a fine anno. Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre per altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile. E' un momento molto triste, è difficile sapere che l'anno pRossimo non correrò in MotoGP. Ho fatto questo per quasi 30 anni e dal 2022 la mia vita cambierà. E' stato tutto grandioso, mi Sono divertito tantissimo, è stato un percorso lungo e divertente. E' stato indimenticabile tutto quello che ho vissuto con il mio team. Ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) "Un saluto a tutti, è un po' imbarazzante qui... ho deciso di fermarmi a fine stagione. Mi ero dato un tempo e ho deciso di smettere a fine anno. Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre per altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile. E' un momento molto, è difficile sapere che l'anno pmo non correrò in MotoGP. Ho fatto questo per quasi 30 anni e dal 2022 la mia vita cambierà. E'tutto grandioso, midivertito tantissimo, èun percorso lungo e divertente. E'indimenticabile tutto quello che ho vissuto con il mio team. Ci ...

