Sono stati scoperti 350 finti profili social che condividevano propaganda filocinese (Di giovedì 5 agosto 2021) Una ricerca dell’organizzazione indipendente Center for information resilience (Cir) ha individuato una rete di 350 finti profili social, responsabili di diffondere propaganda filo cinese e antioccidentale. Tra i contenuti condivisi si trovano vignette satiriche contro gli oppositori del governo di Pechino e numerosi post volti ad attaccare gli stati uniti. L’obiettivo, secondo l’organizzazione, era quello di delegittimare l’occidente e aumentare l’influenza cinese all’estero, sostenendone un’immagine positiva. Il Cir è un’organizzazione indipendente e no profit, con sede nel Regno Unito, il cui scopo è di ... Leggi su wired (Di giovedì 5 agosto 2021) Una ricerca dell’organizzazione indipendente Center for information resilience (Cir) ha individuato una rete di 350, responsabili di diffonderefilo cinese e antioccidentale. Tra i contenuti condivisi si trovano vignette satiriche contro gli oppositori del governo di Pechino e numerosi post volti ad attaccare gliuniti. L’obiettivo, secondo l’organizzazione, era quello di delegittimare l’occidente e aumentare l’influenza cinese all’estero, sostenendone un’immagine positiva. Il Cir è un’organizzazione indipendente e no profit, con sede nel Regno Unito, il cui scopo è di ...

riccardo_fra : Nuovo statuto del #Movimento5Stelle approvato con oltre l’87% di sì. Ripartiamo con rinnovata energia per raggiunge… - DarioNardella : A Lorenzo Zazzeri, il nostro campione olimpico appena tornato in Italia, sono stati rubati i ricordi dell’esperienz… - DPCgov : ?????????? In arrivo 2 Canadair francesi per supportare la Flotta aerea dello Stato nell'intensa attività di contrasto… - GrandCond1 : RT @EntropicBazaar: Non sono stati i fascisti a diventare in massa antifascisti dopo il '45. Furono i liberali. Se non capite questo non… - Bandito116 : RT @Gianmar26145917: Ho visto le immagini di #Cacciari che cercava di spiegare i pericoli di uno #statodiemergenza continuo e al di fuori d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono stati Salvi e Greco delegittimati, si dimetteranno? Una storia che andrà raccontata per bene, un giorno, magari con le testimonianze dei pochi corpi estranei come Tiziana Parenti o come Alfredo Robledo , che sono stati sputati via come nocciolini ...

Attacchi informatici: per Schwab "dobbiamo immunizzare internet per fermarli" Dalla notte di domenica scorsa, sono stati messi fuori uso, tutti assieme: il sito della Regione, quello del Consiglio Regionale e il portale di prenotazione dei vaccini contro il Covid - 19, ...

Attacco hacker, Fbi in campo. Raoul Chiesa: "Sono stati i russi" QUOTIDIANO NAZIONALE Grecia: ancora accesi roghi a Rodi e nel Peloponneso Più di 3.000 ettari di pinete e uliveti sono bruciati ad Achaia, vicino a Patrasso, nella penisola del Peloponneso, secondo le stime dell'Osservatorio di Atene, che si basa sulle immagini del… Leggi ...

FIFA 21: EA dice che i nuovi pacchetti anteprima di FUT sono stati "molto ben accolti" I nuovi pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team nei quali è possibile vedere in anteprima quello che contengono sono stati "molto ben accolti" dall'utenza per EA.. Durante l'anno EA Sports ha messo sul ...

Una storia che andrà raccontata per bene, un giorno, magari con le testimonianze dei pochi corpi estranei come Tiziana Parenti o come Alfredo Robledo , chesputati via come nocciolini ...Dalla notte di domenica scorsa,messi fuori uso, tutti assieme: il sito della Regione, quello del Consiglio Regionale e il portale di prenotazione dei vaccini contro il Covid - 19, ...Più di 3.000 ettari di pinete e uliveti sono bruciati ad Achaia, vicino a Patrasso, nella penisola del Peloponneso, secondo le stime dell'Osservatorio di Atene, che si basa sulle immagini del… Leggi ...I nuovi pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team nei quali è possibile vedere in anteprima quello che contengono sono stati "molto ben accolti" dall'utenza per EA.. Durante l'anno EA Sports ha messo sul ...