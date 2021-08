Skateboard, Olimpiadi Tokyo: la finale maschile del “Park” viene vinta dall’australiano Keegan Palmer (Di giovedì 5 agosto 2021) Alle Olimpiadi risuona un’altra volta l’inno australiano: il merito è di Keegan Palmer, l’uomo che si è aggiudicato la prova di “Park” nell’ultima gara a Cinque Cerchi in programma per lo Skateboard. Totalizzando lo score di 95.83 – arrivato nella terza e ultima run disponibile in finale, che è andato a migliorare un già comunque straordinario 94.03 – l’oceanico classe 2003 si è messo quindi l’oro al collo precedendo il brasiliano Pedro Barros, secondo a quota 86.14 (effettuato nella prima run), e lo statunitense Cory Juneau, terzo per effetto di un punteggio pari a 84.13 (trovando nella ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Allerisuona un’altra volta l’inno australiano: il merito è di, l’uomo che si è aggiudicato la prova di “” nell’ultima gara a Cinque Cerchi in programma per lo. Totalizzando lo score di 95.83 – arrivato nella terza e ultima run disponibile in, che è andato a migliorare un già comunque straordinario 94.03 – l’oceanico classe 2003 si è messo quindi l’oro al collo precedendo il brasiliano Pedro Barros, secondo a quota 86.14 (effettuato nella prima run), e lo statunitense Cory Juneau, terzo per effetto di un punteggio pari a 84.13 (trovando nella ...

Eurosport_IT : Due ragazzine classe 2008 sul podio di un'Olimpiade ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #skateboarding - Aurorasmile13 : Ma abbiamo anche lo skateboard alle Olimpiadi! Ma che belle le olimpiadi Davvero c'è di tutto bellissimo!… - atlentus : che figata lo skateboard alle olimpiadi - ryuksapples : super bello lo skateboard alle olimpiadi ma vedere queste che hanno 13 anni ... they babies - enfasisoverchia : non so se rimanere sveglia per vedere lo skateboard, da un lato vorrei guardarlo con il commento in inglese perché… -