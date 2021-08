Siri Lega | Green Pass anticostizionale | voto no Pronti alla piazza

(Di venerdì 6 agosto 2021) Intervista di Affaritaliani.it al senatore dellaArmando. Che cosa pensi delle norme sulvotate dal Consiglio dei ministri? "Nome ingiustificate e inutili. Non esiste un contesto di emergenza tale da giustificare in nessun modo restrizioni delle libertà personali e sociali... Segui su affaritaliani.it

Ma una parte dellaribolle e accusa i vertici di avere portato a casa una sonora sconfitta. ... in compagnia di, Bagnai e Pillon. Tweet che scatenano la base.... sia ricercando un punto di equilibrio tra le diverse anime della. Nel Carroccio, infatti, gli ... Al Senato, invece, Armandoalza la voce contro la decisione dei questori di palazzo Madama, ...Un bene per il paese il green pass “Invece di pescare notizie sui gattini.oltretutto datate.parlaci di attualità.tipo greenpass.i ragazzi andavano lasciati fuori.vergogna!”, gli scrivono nei commenti, ...Green Pass, "Pronti a scendere di nuovo in piazza". Intervista di Affaritaliani.it al senatore della Lega Armando Siri ...