Silent Hill è ancora lontano? Konami intanto lancia delle nuove felpe ispirate al secondo capitolo (Di giovedì 5 agosto 2021) Anche se non ci sono notizie ufficiali su nuovi giochi di Silent Hill, Konami sta ancora lavorando sui prodotti dedicati alla serie. La società ha aperto il proprio negozio online nel febbraio 2021 e ora ha aggiunto i preordini per una felpa con cappuccio in edizione limitata. La società non ha annunciato un prezzo per questa felpa. L'annuncio su Twitter mostra la parte anteriore e posteriore della felpa con cappuccio di Silent Hill. In particolare possiamo vedere come trae ispirazione da Silent Hill 2, con Pyramid Head che compare sul retro. La manica ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 5 agosto 2021) Anche se non ci sono notizie ufficiali su nuovi giochi distalavorando sui prodotti dedicati alla serie. La società ha aperto il proprio negozio online nel febbraio 2021 e ora ha aggiunto i preordini per una felpa con cappuccio in edizione limitata. La società non ha annunciato un prezzo per questa felpa. L'annuncio su Twitter mostra la parte anteriore e posteriore della felpa con cappuccio di. In particolare possiamo vedere come trae ispirazione da2, con Pyramid Head che compare sul retro. La manica ...

Advertising

callmeCiemme : @danielelozzi basta che non sia l'altra hill, quella silent... ?? - Stoupwhiff : Il nuovo Metal Gear e il nuovo Silent Hill potrebbero, secondo alcune fonti vicine a Sony, più imminenti di quanto… - TheGamesMachine : A distanza di più di 15 anni dall'uscita, anche nel confronto coi capitoli successivi, è possibile rivalutare… - CoogJan : @BBGameStudios Se veramente non è Silent Hill prevedo una pioggia di merda e un crollo sulle vendite allucinante...… - infoitscienza : Abandoned non è Silent Hill secondo il leak di un'intervista apparsa online -