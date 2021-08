Sicilia, incendi devastanti: case evacuate e canadair al lavoro senza sosta (Di giovedì 5 agosto 2021) incendi devastanti stanno mettendo in difficoltà la Sicilia: oltre 40 roghi, alimentati dal caldo torrido e dal forte vento, hanno divorato nelle ultime ore gran parte della vegetazione e della macchia mediterranea in provincia di Palermo. Le fiamme stanno colpendo interi territori anche in provincia di Catania e Messina. Il fuoco - come riporta l'Ansa - sta interessando anche la vasta zona tra le Madonie e i Nebrodi. Sono centinaia le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Ma nonostante gli interventi massicci dei canadair, le fiamme spinte dal vento di scirocco sono arrivate a Pettineo e a Castel di Lucio e nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021)stanno mettendo in difficoltà la: oltre 40 roghi, alimentati dal caldo torrido e dal forte vento, hanno divorato nelle ultime ore gran parte della vegetazione e della macchia mediterranea in provincia di Palermo. Le fiamme stanno colpendo interi territori anche in provincia di Catania e Messina. Il fuoco - come riporta l'Ansa - sta interessando anche la vasta zona tra le Madonie e i Nebrodi. Sono centinaia le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Ma nonostante gli interventi massicci dei, le fiamme spinte dal vento di scirocco sono arrivate a Pettineo e a Castel di Lucio e nelle ...

enpaonlus : La Sicilia brucia:ecco gli animali salvati dai volontari (Video) - DPCgov : #Incendi in #Sicilia: le squadre antincendio mobilitate dal Dipartimento sono tutte operative e impegnate a support… - zaiapresidente : ??? IL VENETO RISPONDE ALLA RICHIESTA DI AIUTO DELLA REGIONE SICILIA ??? Il dipartimento nazionale della Protezio… - LucaFFianchini : RT @_conaf: CONTRO GLI INCENDI, SERVE LA SELVICOLTURA PREVENTIVA Sardegna, Calabria, Sicilia, Abruzzo. l' #italiabrucia e la colpa è dell'… - AlbertoMultari1 : RT @Terra_Pianeta: Comunque gli incendi, fra le altre cose, limitano la libertà di starsene in pace in un bosco e rovinano il territorio na… -