“Sì al vaccino in gravidanza” la decisione del Ministero della Salute. Ecco perché (Di giovedì 5 agosto 2021) La campagna vaccinale contro il covid è un atto, e anche se non è obbligatorio sottoporsi a vaccino resta l’unico modo che abbiamo per ora di tentare di fermare la pandemia che ci affligge da più di un anno. In alcuni casi ci si può esimere avendo però una giustificazione medica, e adesso una Circolare del Ministero della Salute avverte che non esistono controindicazioni alla somministrazione del vaccino in gravidanza. Cosa dice la scienza Già il professor Gianluigi Pilu, direttore dell’Unità di Ostetricia e medicina dell’età prenatale del Sant’Orsola, aveva cercato di ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 5 agosto 2021) La campagna vaccinale contro il covid è un atto, e anche se non è obbligatorio sottoporsi aresta l’unico modo che abbiamo per ora di tentare di fermare la pandemia che ci affligge da più di un anno. In alcuni casi ci si può esimere avendo però una giustificazione medica, e adesso una Circolare delavverte che non esistono controindicazioni alla somministrazione delin. Cosa dice la scienza Già il professor Gianluigi Pilu, direttore dell’Unità di Ostetricia e medicina dell’età prenatale del Sant’Orsola, aveva cercato di ...

Advertising

Ildragomd : RT @GianlucaPistore: È uscita una importantissima circolare del @MinisteroSalute che spiega chi può NON vaccinarsi. In quali casi è controi… - 75Ginny : RT @lanuovaBQ: ?? #Vaccino in #gravidanza senza l'ok delle #case #farmaceutiche Come le #DONNE INCINTE. In quasi tutti i paesi europei il… - carlofavaretti : RT @GianlucaPistore: È uscita una importantissima circolare del @MinisteroSalute che spiega chi può NON vaccinarsi. In quali casi è controi… - _TYPEONEGATIVE_ : RT @piergiuseppe36: Il “virologo” Speranza “rassicura”: “Il vaccino anti-Covid non è controindicato in gravidanza”. Vi fidate? https://t.co… - cmqpiena : RT @GianlucaPistore: È uscita una importantissima circolare del @MinisteroSalute che spiega chi può NON vaccinarsi. In quali casi è controi… -