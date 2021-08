“Sex And The City” il reboot, le foto dal set di Carrie e Mr. Big (Di giovedì 5 agosto 2021) “Sex And The City“, per il reboot della serie più amata, continuano le riprese. Spuntano alcune foto dal set di Sarah Jessica Parker e Chris Noth impegnati durante le riprese. Le foto di Carrie e Mr. Big hanno fatto letteralmente impazzire i fan della serie. La serie televisiva più amata di tutti i tempi è senza dubbio Sex And The City. Sin dalla prima messa in onda, nel 1998, ha avuto un successo enorme. Ambientata a New York, racconta la vita sentimentale e sessuale di quattro amiche. La protagonista è Carrie, interpretata appunto da Sarah Jessica Parker. L’uomo della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) “Sex And The“, per ildella serie più amata, continuano le riprese. Spuntano alcunedal set di Sarah Jessica Parker e Chris Noth impegnati durante le riprese. Ledie Mr. Big hanno fatto letteralmente impazzire i fan della serie. La serie televisiva più amata di tutti i tempi è senza dubbio Sex And The. Sin dalla prima messa in onda, nel 1998, ha avuto un successo enorme. Ambientata a New York, racconta la vita sentimentale e sessuale di quattro amiche. La protagonista è, interpretata appunto da Sarah Jessica Parker. L’uomo della ...

