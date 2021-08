Serracchiani (Pd): 'Green pass essenziale, la Lega è ambigua' (Di giovedì 5 agosto 2021) L'ala sinistra della maggioranza di governo tuona contro Salvini e la sua contrarietà all'estensione del certificato verde, il quale, suo malgrado, ha dovuto accettare. "Il Green pass è uno strumento ... Leggi su globalist (Di giovedì 5 agosto 2021) L'ala sinistra della maggioranza di governo tuona contro Salvini e la sua contrarietà all'estensione del certificato verde, il quale, suo malgrado, ha dovuto accettare. "Ilè uno strumento ...

