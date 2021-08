Serie A, stadi aperti al 50%. Dal Pino: “Primo passo avanti verso l’obiettivo” (Di giovedì 5 agosto 2021) Il prossimo campionato inizierà con il 50% della capienza negli stadi. Ecco la soddisfazione di Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A Leggi su pianetamilan (Di giovedì 5 agosto 2021) Il prossimo campionato inizierà con il 50% della capienza negli. Ecco la soddisfazione di Paolo Dal, presidente della Lega

Advertising

Gazzetta_it : Stadi, il Governo rivede il decreto: sì al 50% con posti a scacchiera - infoitsport : Serie A: Ok per la riapertura degli stadi al 50% con Green Pass - LorenzoFracassa : RT @repubblica: La Serie A sorride: via libera del governo alla riapertura degli stadi al 50% - Kate22_7 : RT @repubblica: La Serie A sorride: via libera del governo alla riapertura degli stadi al 50% - gilnar76 : Riapertura Stadi Serie A: la scelta del Governo sulla capienza consentita #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -