Seguendo l’Italia delle periferie in vitale mutamento (Di venerdì 6 agosto 2021) Francesco Erbani dedica da quasi un ventennio il suo lavoro di «onesto giornalismo», come ama definirlo, all’esame delle nostre città, al loro mutare morfologico, ma anche alla loro anima interna, alla frantumazione e riaggregazione dei ceti sociali, alle correnti culturali profonde che ne orientano il corso. E ci ha lasciato quadri d’insieme delle devastazioni perpetrate dalle nostre fameliche classi dirigenti, vere avanguardie della distruzione del territorio nazionale, con l’Italia maltrattata (2003), I Vandali in casa di Antonio Cederna (2006), nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 6 agosto 2021) Francesco Erbani dedica da quasi un ventennio il suo lavoro di «onesto giornalismo», come ama definirlo, all’esamenostre città, al loro mutare morfologico, ma anche alla loro anima interna, alla frantumazione e riaggregazione dei ceti sociali, alle correnti culturali profonde che ne orientano il corso. E ci ha lasciato quadri d’insiemedevastazioni perpetrate dalle nostre fameliche classi dirigenti, vere avanguardie della distruzione del territorio nazionale, conmaltrattata (2003), I Vandali in casa di Antonio Cederna (2006), nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

krudesky : @AndreaConforti4 @Cosimo46660721 @AugustoMinzolin Seguendo ciò che dice uno che è stato condannato in Cassazione a… - Baek_Off_Italia : Sto seguendo l'uscita italiana di Tokyo Revengers ma adesso non so se mettermi in pari con le uscite giappo perché… - saxxonthebeach : seguendo l'Italia della pallavolo perché se non dovesse vincere una medaglia dovremmo sorbirci Pillon che sclera pe… - valluan : Succede che si sono accorti che il sito del comune faceva vomitare e l’hanno rifatto seguendo le linee guida di des… - benjamn_boliche : RT @benjamn_boliche: Sono vicino alla Macedonia ???? del nord e a tutto il popolo macedone per gli incendi che stanno devastando alcune parti… -

Ultime Notizie dalla rete : Seguendo l’Italia Seguendo l'Italia delle periferie in vitale mutamento | il manifesto Il Manifesto