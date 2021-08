Scuole, trasporti, locali: le nuove regole sul Green pass (Di giovedì 5 agosto 2021) Dal primo settembre certificazione obbligatoria per il personale scolastico e per salire sui trasporti a lunga percorrenza Leggi su ilgiornale (Di giovedì 5 agosto 2021) Dal primo settembre certificazione obbligatoria per il personale scolastico e per salire sui trasporti a lunga percorrenza

Advertising

ilfaroonline : Green pass, approvato il nuovo decreto: obbligatorio per scuole, università e trasporti - gbalduin : RT @gr_grim: Siamo partiti da 'solo per i viaggi all'estero'. Poi 'solo per matrimoni ed eventi'. Poi aggiungono ristoranti, palestre, pisc… - NormalitaNuova : RT @gr_grim: Siamo partiti da 'solo per i viaggi all'estero'. Poi 'solo per matrimoni ed eventi'. Poi aggiungono ristoranti, palestre, pisc… - GegioSupertramp : RT @gr_grim: Siamo partiti da 'solo per i viaggi all'estero'. Poi 'solo per matrimoni ed eventi'. Poi aggiungono ristoranti, palestre, pisc… - baritoday : Green Pass, c'è l'ok sul decreto dal Governo: cosa cambia per scuola e trasporti -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole trasporti Diretta conferenza stampa Green Pass/ Video: "Decreto e obbligo per evitare chiusure" DECRETO GREEN PASS: OK CDM/ Regole scuola - trasporti: obbligo docenti o stop stipendi Il Ministro ...da una lunga azione del MIUR con un piano da quasi 2 miliardi di euro da mettere su enti e scuole ...

Green Pass, ecco per chi scatta l'obbligo pena l'addio al lavoro. Trasporti, dove servirà Il provvedimento prevede, innanzitutto, l'obbligo del certificato verde per i docenti di scuole di ... Dal primo settembre scatterà l'obbligo del pass anche per i trasporti. Ma solo per i mezzi a lunga ...

Gibelli (Asstra): «Scuole al 100%? Aumentare la capienza di bus e metro» Corriere della Sera DECRETO GREEN PASS: OK CDM/ Regole scuola -: obbligo docenti o stop stipendi Il Ministro ...da una lunga azione del MIUR con un piano da quasi 2 miliardi di euro da mettere su enti e...Il provvedimento prevede, innanzitutto, l'obbligo del certificato verde per i docenti didi ... Dal primo settembre scatterà l'obbligo del pass anche per i. Ma solo per i mezzi a lunga ...