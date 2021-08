Sarà Marcell Jacobs il portabandiera azzurro nella cerimonia di chiusura dei Giochi

(Di giovedì 5 agosto 2021)da El Paso in Texas, Stati Uniti, fino a Tokyo e al tetto del mondo, passando soprattuto per Desenzano del Garda, provincia di Brescia:lui, il campione olimpico dei 100m, a ...

Coninews : Sarà Marcell #Jacobs il portabandiera #ItaliaTeam nella cerimonia di chiusura di #Tokyo2020! ??? Domenica 8 agosto… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 IL PORTABANDIERA AZZURRO SARÀ MARCELL JACOBS DOPO L'ORO NEI 100 M SARÀ ALFIERE NELLA CERIMONIA… - chetempochefa : Marcell #Jacobs, il velocista italiano campione olimpico dei 100 metri, sarà il nostro portabandiera nella cerimoni… - alinatede : RT @chetempochefa: Marcell #Jacobs, il velocista italiano campione olimpico dei 100 metri, sarà il nostro portabandiera nella cerimonia di… - papero33 : RT @CucchiRiccardo: Marcell #Jacobs sarà il portabandiera italiano nella Cerimonia di chiusura dei #GiochiOlimpici di Tokyo2020 -

Jacobs da El Paso in Texas, Stati Uniti, fino a Tokyo e al tetto del mondo, passando soprattuto per Desenzano del Garda, provincia di Brescia:lui, il campione olimpico dei 100m, a ...Sara Simeoni , campionessa olimpica del salto in alto nel 1980, sentita subito dopo i due ori di Gianmarco Tamberi eJacobs , aveva detto che per eguagliare ciò che era successo a Mosca, ...