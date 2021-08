SANREMO 2022: AMADEUS FA IL TRIS! CONFERMATO ALLA CONDUZIONE PER IL TERZO ANNO DI FILA (Di giovedì 5 agosto 2021) Ufficiale! AMADEUS fa tris e condurrà il suo TERZO SANREMO di FILA. Un grande successo come conduttore e direttore artistico e così sarà un Festival 2022 ancora con AMADEUS. Lo ha annunciato il Tg1. Il noto conduttore sarà prima alle prese sia nell’access prime time che ALLA CONDUZIONE dell’evento musicale Arena 60-70-80. AMADEUS quindi condurrà per la terza volta di FILA la kermesse musicale che nel 2020 ha segnato un vero e proprio trionfo su tutti i fronti. L’auspicio di Coletta era quello di arrivare ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 5 agosto 2021) Ufficiale!fa tris e condurrà il suodi. Un grande successo come conduttore e direttore artistico e così sarà un Festivalancora con. Lo ha annunciato il Tg1. Il noto conduttore sarà prima alle prese sia nell’access prime time chedell’evento musicale Arena 60-70-80.quindi condurrà per la terza volta dila kermesse musicale che nel 2020 ha segnato un vero e proprio trionfo su tutti i fronti. L’auspicio di Coletta era quello di arrivare ...

