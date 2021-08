Sanità, per Newsweek il ‘Pascale’ di Napoli è tra i migliori 40 ospedali al Mondo (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPer il secondo anno consecutivo l’Istituto dei tumori di Napoli ‘Pascale‘ entra nella classifica dei World’s Best Hospital e si posiziona al 40esimo posto al Mondo e al 4° in Italia, ma primo “con grande distacco” tra le strutture del Centro e Sud Italia. La classifica è stilata ogni anno da Newsweek in base al tenore e all’aspettativa di vita, alle dimensioni della popolazione, al numero di ospedali e soprattutto alla disponibilità di dati relativi ad ogni aspetto del servizio ospedaliero. Rispetto all’anno scorso, il Pascale fa meglio e scala di un posto la graduatoria ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPer il secondo anno consecutivo l’Istituto dei tumori di‘Pascale‘ entra nella classifica dei World’s Best Hospital e si posiziona al 40esimo posto ale al 4° in Italia, ma primo “con grande distacco” tra le strutture del Centro e Sud Italia. La classifica è stilata ogni anno dain base al tenore e all’aspettativa di vita, alle dimensioni della popolazione, al numero die soprattutto alla disponibilità di dati relativi ad ogni aspetto del servizioero. Rispetto all’anno scorso, il Pascale fa meglio e scala di un posto la graduatoria ...

