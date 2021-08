Sanità: Molise, presidente Toma nominato commissario (Di giovedì 5 agosto 2021) Palazzo Chigi ha nominato oggi pomeriggio il presidente della Regione Molise Donato Toma commissario ad acta per la Sanità regionale. Prende il posto di Flori Degrassi che si era dimessa sabato scorso. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) Palazzo Chigi haoggi pomeriggio ildella RegioneDonatoad acta per laregionale. Prende il posto di Flori Degrassi che si era dimessa sabato scorso.

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Molise Sanità: Molise, presidente Toma nominato commissario "Il Governo Draghi - prosegue - mi ha dato ragione: il commissario alla Sanità in Molise deve essere il presidente della Regione. Le mie richieste sono state accolte e si è dimostrato che soluzioni ...

Coronavirus, bilancio del 5 agosto 2021: 7.230 nuovi casi e 27 morti in più ... in accordo con regioni, province autonome e Istituto superiore di Sanità, i nuovi positivi in ... Provincia Autonoma di Trento (33), Provincia Autonoma di Bolzano (21), Valle d'Aosta (21) e Molise (5). ...

