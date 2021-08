San Marino ancora in festa, dalla lotta terza medaglia olimpica (Di giovedì 5 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) ­- Arriva la terza storica medaglia olimpica per San Marino. Dopo il bronzo di Alessandro Perilli nel tiro a volo specialità trap e l'argento nel mixed team ancora della Perilli in coppia con Gian Marco Berti, è arrivato il bronzo nella lotta grazie a Myles Nazem Amine Mularoni che nella finalina degli 86 kg ha battuto il ventunenne iraniano Deepak Punia per 4-2 rimontando negli ultimi secondi di match. Il ventiquattrenne di mamma sammarinese e padre di origine libanese, nato e cresciuto nel Michigan, ci ha creduto e ha ribaltato le sorti del confronto con un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) ­- Arriva lastoricaper San. Dopo il bronzo di Alessandro Perilli nel tiro a volo specialità trap e l'argento nel mixed teamdella Perilli in coppia con Gian Marco Berti, è arrivato il bronzo nellagrazie a Myles Nazem Amine Mularoni che nella finalina degli 86 kg ha battuto il ventunenne iraniano Deepak Punia per 4-2 rimontando negli ultimi secondi di match. Il ventiquattrenne di mamma sammarinese e padre di origine libanese, nato e cresciuto nel Michigan, ci ha creduto e ha ribaltato le sorti del confronto con un ...

