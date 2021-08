Salvini alla conquista della Sicilia | tre parlamentari renziani passano alla Lega

Advertising

HuffPostItalia : E alla fine Salvini è costretto ad accettare il Green Pass - borghi_claudio : Un Salvini sempre più paziente nello spiegare concetti banali su green pass e obblighi vaccinali nonostante 'lievis… - Ettore_Rosato : Oggi Letta e Salvini hanno passato la giornata ad accusarsi reciprocamente di essere poco leali con il governo Dra… - yuko29616397 : Nella povera italia non sarete mai tutelati dal governo, dai politici, sapete perche'sono tutti affamati di soldi.… - baloi361 : RT @CarlaKaky: La Banda Bassotti Draghi, Salvini, #ConteServoDelSistema , Renzi, Letta, Berlusconi colpisce ancora; Dopo aver rubato il dir… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini alla

La Lega si 'allarga' in Sicilia. L'ingresso di quattro deputati regionalecorte di Matteo, tra cui il licatese Carmelo Pullara ha innescato il dibattito in seno al partito. Ne abbiamo parlato con l'europarlamentare Annalisa Tardino. Come valuta questi ingressi? ...... insiemeLega (compresi gli Assessori), hanno confermato di volersi 'Autosospendere dal Consiglio comunale' abbandonando così l'aula. Gli esponenti del partito di, uscendo dal Consiglio, ...L'ultima scoperta nel salotto radical chic: in fatto di armi l'Italia sta peggio dell'America. Ha dell'incredibile quanto visto ...Giorgetti impegnato al G20, Garavaglia non fa obiezioni e il leader cambia già obiettivo: “Ora via il reddito di cittadinanza” ...