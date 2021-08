Salti tricolori per i binomi salernitani

(Di giovedì 5 agosto 2021) La scorsa settimana Alessia e Domenico Bruno Citro, unitamente a Riccarda Battani hanno ben figurato ai campionati italiani svoltisi sui campi del Regno Verde di Narni Ancora una conferma per i nostri cavalieri ai Campionati nazionali di equitazione che si sono svolti nello scorso fine settimana negli impianti umbri del centro ippico Regno Verde di Narni. Una kermesse che ha visto gareggiare gli allievi nello stesso concorso con i propri istruttori, ove si è vissuto del confronto dello stile di quanti hanno in mano il futuro dell’equitazione, iniziando a questo sport che parla lo stesso linguaggio dell’arte, i propri allievi, i quali hanno potuto, così, ammirarli anche all’opera. Tante ...

Tre i binomi salernitani ai nastri di partenza: Alessia Citro con Caylan LZ nella categoria Critérium brevetti Junior (altezza dei115 cm) , il fratello Domenico Bruno Citro con Grosz nella ...