Salpa con gli amici | una storia di mare ti aspetta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 agosto 2021) La terra vista dalè uno spettacolo che emoziona. È un senso di arrivo che sa di partenza, entusiasmo di nuove prospettive.re in barca significa trasforuna vacanza in esperienza, un’evasione in avventura, con tutti i comfort di cui avrai bisogno. Con Eden Viaggi sicon catamarani, yacht e barche a vela di ultima generazione. Un viaggio in solitaria per chi può sfoderare la patente nautica, in compagnia di skipper esperti per farsi accompagnare, professionisti a cui basta fiutare il vento e riconoscere il suono delle onde per sapersi orientare. Lascia la terra alle spalle e parti con gli ...