Salerno | rapina in un bar finisce male | incastrato dalle telecamere

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 5 agosto 2021)un bar a, ma viene. Così i carabinieri hanno preso in arresto un uomo di 38 anni. Le forze dell’ordine in azione nel salernitano (Via Screenshot)Una nuovaha colpito un bar a. Infatti un uomo si è addentrato con fare minaccioso all’interno del locale ‘Rogi Bar‘ sul lungomare Trieste. L’uomo ha compiuto il colpo intorno alle 2 di notte, convinto di farla franca. Invece ad incastrarlo ci hanno pensato ledi sicurezza del bar in questione. Infatti dopo la denuncia ai carabinieri, le forze ...