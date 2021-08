Rossi si ritira | Marquez | “Abbiamo imparato tanto da lui”

(Di giovedì 5 agosto 2021) “Valentino ha fatto una carriera raggiungendo risultati incredibili, unici, ha portatoin pista,da lui”. Marccommenta così, in conferenza stampa dal Red Bull Ring, il ritiro al termine di questa stagione del suo grande rivale Valentino. “Non è andato solo forte in pista, lui ha fatto un click, qualcosa in più, ha avvicinato tanta gente al motociclismo, ha un carisma speciale, ha continuato a lavorare anche con l’arrivo di tanti giovani, non ha mai smesso di provarci”, riconosce il pilota spagnolo della Honda. Funweek.

Il numero uno dello sport italiano commenta il ritiro di Valentino: 'E' tra i più grandi atleti di ogni sport, dobbiamo solo essergli grati'. Poi scherza: 'Ha detto che non correrà più con la moto, magari lo farà con qualcos'altro: noi abbiamo 387 sport da ...Questa, in numeri, la carriera sportiva di Valentino, che ha vinto 115 gare, conquistato 235 podi e realizzato 65 pole position. Tutto questo in 26 stagioni. Il talento di Tavullia (Pesaro) ha ...“Valentino ha fatto una carriera raggiungendo risultati incredibili, unici, ha portato tanto in pista, abbiamo imparato tanto da lui”. Marc Marquez commenta così, in conferenza stampa dal Red Bull Rin ...Il braccio destro del Dottore ha sottolineato che l'amico fraterno ha preso la decisione giusta e si impegnerà attraverso il team a mantenere alto l'onore del '46' nel Motomondiale ...