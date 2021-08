Rossi si ritira | Marquez | “Abbiamo imparato tanto da lui”

(Di giovedì 5 agosto 2021) “Valentino ha fatto una carriera raggiungendo risultati incredibili, unici, ha portatoin pista,da lui”. Marccommenta così, in conferenza stampa dal Red Bull Ring, il ritiro al termine di questa stagione del suo grande rivale Valentino. “Non è andato solo forte in pista, lui ha fatto un click, qualcosa in più, ha avvicinato tanta gente al motociclismo, ha un carisma speciale, ha continuato a lavorare anche con l’arrivo di tanti giovani, non ha mai smesso di provarci”, riconosce il pilota spagnolo della Honda. L'articolo proviene da Sbircia ...

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - DiMarzio : Valentino #Rossi smette: 'È dura immaginare di non correre più dall'anno prossimo' - Adnkronos : Valentino Rossi: il Dottore annuncia il ritiro ufficiale. - _claquartararo : RT @Droghiere: Fine di un’era. Valentino Rossi si ritira. - Droghiere : Fine di un’era. Valentino Rossi si ritira. -

Non era un caso che oggi, in sala, ci fosse Carmelo Ezpeleta, il numero uno di una Dorna che dovrà gestire il dopo -. Sembra una banalità, perch certo il Motomondiale continuerà anche senza di ...Valentinosidalla MotoGp/ "Grazie, mi sono divertito e in futuro..." Si aspettava questo ritiro dalle corse di Valentino? Sì, me lo aspettavo come abbiamo visto oggi nella ...MotoGP Ritiro Valentino Rossi - La notizia della giornata è senza ombra di dubbio il ritiro di Valentino Rossi. Il "Dottore" ha annunciato in una conferenza stampa organizzata dalla Dorna il ritiro da ...È arrivato il giorno che tutti temevano, quello in cui l'eroe sportivo di noi italiani, forse il più famoso al mondo nella sua categoria, ha annunciato l'addio che avverrà a fine stagione: Valentino R ...