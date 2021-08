Rossi si ritira | Agostini | “Lascia un grande campione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 agosto 2021) “E’ un dispiacere sapere che Valentinole corse ma l’età passa per tutti. E’ stato bello vederlo correre,un, i risultati sono lì a dimostrarlo”. Il 15 voltedel mondo di motociclismo Giacomocommenta così all’Adnkronos l’addio di Valentinoal motomondiale. Il ‘Dottore’ ha annunciato oggi, in una conferenza stampa straordinaria convocata al Red Bull Ring dove domenica si corre il Gp di Stiria, il ritiro alla fine di questa stagione. “Capisco che per lui sia un giorno duro e lo sarà ancora di più dopo l’ultima gara di ...