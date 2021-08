Rossi con la Yamaha M1 per le strade di Tavullia: tifosi in delirio (Di giovedì 5 agosto 2021) "Ho coronato un sogno che avevo da sempre": Valentino Rossi commentò così il giro con la Yamaha M1 da Gran Premio per le strade del suo paese natale, Tavullia (PU), davanti a centinaia di tifosi in ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 5 agosto 2021) "Ho coronato un sogno che avevo da sempre": Valentinocommentò così il giro con laM1 da Gran Premio per ledel suo paese natale,(PU), davanti a centinaia diin ...

Advertising

OptaPaolo : 235 - Valentino Rossi è il pilota con più podi all’attivo nel Motomondiale considerando tutte le classi (235). Legg… - SkySportMotoGP : ULTIM'ORA MOTOGP ROSSI: 'CORRERE CON DUCATI È STATA UNA SFIDA. SE FOSSIMO RIUSCITI A VINCERE SAREBBE STATO STORICO'… - SkySportMotoGP : ULTIM'ORA MOTOGP ROSSI: 'DUE ANNI FA NON ERO PRONTO A SMETTERE ORA VA BENE COSÌ, SONO IN PACE CON ME STESSO'… - AtlantisProm : letto del ritiro di valentino rossi con cui sono praticamente cresciuto e non posso non ricordare questa gara e cos… - Rik_Casadei : RT @alebinni: .@DAZN_IT state trasmettendo la conferenza stampa di Valentino Rossi - un pezzo di storia degli sport motoristici- senza audi… -