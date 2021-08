Rosalinda Cannavò | “Sembrava impossibile dopo l’anoressia” | il nuovo traguardo

(Di giovedì 5 agosto 2021)torna ad allenarsi: “ricominciare” “ricominciare. Ero anche io una sportiva un tempo. Piano e grazie all’aiuto di un esperto sono sicura ce la farò”. Questa la confessione disu Instagram Stories. L’ex gieffina in queste ore è tornata in palestra e a fermarla non è bastato il caldo torrido del mese di agosto. Determinata e sicura dei suoi passi la fidanzata di Andrea Zenga ...

Advertising

redazioneiene : 'Sei stato un cafone maleducato!'. Andrea Zenga e @NicDeDevitiis hanno scatenato la gelosia di Rosalinda! ????… - CotoletteP : Rosalinda Cannavo una volta per tutte - rosa13365813 : RT @redazioneiene: 'Sei stato un cafone maleducato!'. Andrea Zenga e @NicDeDevitiis hanno scatenato la gelosia di Rosalinda! ???? https://t.c… - Andrea90724522 : RT @redazioneiene: 'Sei stato un cafone maleducato!'. Andrea Zenga e @NicDeDevitiis hanno scatenato la gelosia di Rosalinda! ???? https://t.c… - tachiflueoki : RT @redazioneiene: 'Sei stato un cafone maleducato!'. Andrea Zenga e @NicDeDevitiis hanno scatenato la gelosia di Rosalinda! ???? https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò

Andrea Zenga pensava, o sperava, di poter passare una bella serata rilassante insieme a, guardando un film in tv. Purtroppo però così non è stato in quanto l'attrice gli ha '...torna ad allenarsi: 'Sembrava impossibile ricominciare dopo l'anoressia' 'Sembrava impossibile ricominciare dopo l'anoressia. Ero anche io una sportiva un tempo. Piano e grazie all'...