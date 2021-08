Romina Power, beccata mentre bacia il suo nuovo amore – FOTO (Di giovedì 5 agosto 2021) Romina Power, sembra sia fidanzata, è stata beccata mentre dava un bacio appassionato al suo nuovo amore, tutti si chiedono chi è l’uomo immortalato nello scatto rubato. Romina Power, è stata beccata con un presunto fidanzato (Getty Images)Sembra che dopo tanti anni la cantante abbia dimenticato Albano, un altro uomo è comparso nella sua vita dopo tanti anni, il silenzio è stato rotto per alcune FOTO diffuse dove la ritraggono mentre bacia un altro uomo. Attualmente non si ... Leggi su ck12 (Di giovedì 5 agosto 2021), sembra sia fidanzata, è statadava un bacio appassionato al suo, tutti si chiedono chi è l’uomo immortalato nello scatto rubato., è statacon un presunto fidanzato (Getty Images)Sembra che dopo tanti anni la cantante abbia dimenticato Albano, un altro uomo è comparso nella sua vita dopo tanti anni, il silenzio è stato rotto per alcunediffuse dove la ritraggonoun altro uomo. Attualmente non si ...

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: Al Bano & Romina Power-Felicità La musica anni 80 solo su - zazoomblog : Romina Power è fidanzata? Un bacio per dimenticare Albano - #Romina #Power #fidanzata? #bacio - infoitcultura : Albano, la dichiarazione inaspettata sull’ex Romina Power | “Ad un certo punto tra di noi…” - silviapighetti : Aspettando #superquark accendo la TV e trovo Romina Power con il ballo del qua qua... Un anno che non guardo la TV,… - asiaxph : scusate ma in che senso “il ballo del qua qua” è di romina power e io l’ho scoperto solo stasera? -