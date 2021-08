Romina Carrisi Power: il segreto che scatena la furia di papà Albano (Di giovedì 5 agosto 2021) Durante la sua vita, per inseguire i suoi sogni e diventare un'artista, si è trasferita anche in America. Oltre ad aver allestito mostre fotografiche anche all'estero, il terzogenito di una delle coppie che più hanno fatto sognare gli italiani ha studiato anche recitazione a Los Angeles. Ma nessuno si sarebbe aspettato di conoscere il passato "bizzarro"; il segreto sconvolge soprattutto papà Albano che esclama: "nessuno lo sapeva". Romina Carrisi ha recentemente svelato un segreto sul suo passato di lei assolutamente inaspettato: lavorava in uno strip club. Romina ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 5 agosto 2021) Durante la sua vita, per inseguire i suoi sogni e diventare un'artista, si è trasferita anche in America. Oltre ad aver allestito mostre fotografiche anche all'estero, il terzogenito di una delle coppie che più hanno fatto sognare gli italiani ha studiato anche recitazione a Los Angeles. Ma nessuno si sarebbe aspettato di conoscere il passato "bizzarro"; ilsconvolge soprattuttoche esclama: "nessuno lo sapeva".ha recentemente svelato unsul suo passato di lei assolutamente inaspettato: lavorava in uno strip club....

