Advertising

maivenerdi : RT @TweetNotizie: Romina Carrisi, il racconto: «Ho lavorato in uno strip club a Los Angeles, quella volta con Tarantino...» - UnaDonna_it : Ecco la sconvolgente rivelazione di Romina Carrisi ?? - infoitcultura : Romina Carrisi rivela: “Ho lavorato in uno strip club” - infoitcultura : Cristel Carrisi prossima alla laurea: qual è il titolo di studio della figlia di Albano e Romina - infoitcultura : Romina Carrisi: l’incredibile confessione -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Carrisi

e il lavoro nello strip club 'Non mi sono mai sentita una figlia di papà ', spiega in un'intervista al Fatto Quotidiano. La 34enne ha voluto vivere un'esperienza particolare, ma non ne ...Inoltre il musicista YariPower, figlio dei grandi Al Bano e, e il cantautore internazionale Jim Beckwith eseguiranno brani inediti. Il volume "#Cantoanima", Editoriale Giorgio ...«Ho lavorato in uno strip club», racconta Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. L'ultimogenita della coppia di "Felicità" ha scelto la carriera di ...«Ho lavorato in uno strip club», racconta Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. L'ultimogenita della coppia di "Felicità" ha scelto la carriera di ...