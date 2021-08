Romero: “Ringrazio l’Atalanta e Bergamo ma devo pensare alla mia carriera” (Di giovedì 5 agosto 2021) Cristian Romero, prossimo alle visite mediche con il Totteham, ha pronunciato le sue prime parole da difensore degli Spurs. A riportarle è stato Gianluca Di Marzio in un tweet: #Tottenham, #Romero in viaggio per Londra: "Progetto che mi piace, Ringrazio l'#Atalanta"https://t.co/pYogJ0UQhj— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 5, 2021 Romero Atalanta, un tifoso bergamasco da Londra Prima di partire il difensore argentino ha voluto dire due parole nei confronti dei suoi vecchi tifosi: “Un messaggio ai tifosi dell’Atalanta dispiaciuti che vada via? Anche a me dispiace, a loro ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 agosto 2021) Cristian, prossimo alle visite mediche con il Totteham, ha pronunciato le sue prime parole da difensore degli Spurs. A riportarle è stato Gianluca Di Marzio in un tweet: #Tottenham, #in viaggio per Londra: "Progetto che mi piace,l'#Atalanta"https://t.co/pYogJ0UQhj— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 5, 2021Atalanta, un tifoso bergamasco da Londra Prima di partire il difensore argentino ha voluto dire due parole nei confronti dei suoi vecchi tifosi: “Un messaggio ai tifosi deldispiaciuti che vada via? Anche a me dispiace, a loro ...

