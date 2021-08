Roma, su Nzonzi c'è il Qatar. Olsen, si riapre la pista Lille (Di giovedì 5 agosto 2021) Roma - La Roma ha estremo bisogno di cedere i tanti indesiderati che si allenano a Trigoria. È stallo sugli addii di Pastore e Fazio , qualcosa si muove invece per Santon, Nzonzi, Olsen e Florenzi. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 5 agosto 2021)- Laha estremo bisogno di cedere i tanti indesiderati che si allenano a Trigoria. È stallo sugli addii di Pastore e Fazio , qualcosa si muove invece per Santon,e Florenzi. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Nzonzi Roma, su Nzonzi c'è il Qatar. Olsen, si riapre la pista Lille ...del Marsiglia ha rifiutato l'offerta del Lille che adesso potrebbe puntare nuovamente sullo svedese della Roma. Sfumata la pista West Ham che ha invece preso in prestito Areola dal Psg. Nzonzi invece ...

Zaniolo non basta ... se non fosse per il lavoro di Mourinho - capace di rendere inoffensivo il Belenenses - la Roma ... al momento quelli più difficili da piazzare sono Pastore, Fazio, Nzonzi e Santon. Tra i nomi nuovi per ...

Roma, su Nzonzi c'è il Qatar. Olsen, si riapre la pista Lille Corriere dello Sport Per Nzonzi si apre la pista Qatar, Olsen-Lille ancora un’opzione ROMA NZONZI CESSIONI – La Roma ha bisogno di sbloccare le cessioni prima di lanciarsi sui nuovi acquisti. Come riporta il sito del Corriere dello Sport, se per Fazio e Pastore sembra tutto fermo, qual ...

L’Al Rayyan vuole Nzonzi: contatti con la Roma in corso Sul centrocampista francese si è manifestato l’interesse del club qatariota Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Steven Nzonzi potrebbe lasciare la Roma con l’Al Rayyan, club qatariota, ...

