Roma, pari tra Trazbonsor e Molde: la sfidante in Conference si decide al ritorno (Di giovedì 5 agosto 2021) Roma - I giochi sono ancora aperti, la Roma non ha ancora indizi sulla squadra che affronterà il 19 agosto in Conference League . La gara d'andata infatti tra Trazbonspor e Molde è terminata 3 - 3, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 5 agosto 2021)- I giochi sono ancora aperti, lanon ha ancora indizi sulla squadra che affronterà il 19 agosto inLeague . La gara d'andata infatti tra Trazbonspor eè terminata 3 - 3, ...

Advertising

sportli26181512 : Roma, pari tra Trazbonsor e Molde: la sfidante in Conference si decide al ritorno: La regola del gol in trasferta c… - siamo_la_Roma : ?? Si è giocata l'andata del terzo turno preliminare di #ConferenceLeague ???? Pari spettacolare in #Turchia tra… - 19cecilia06 : @cccpiru Volevo dirla anche io ma credo non sarebbe cambiato niente visto che saremmo arrivati a pari punti con la… - MaragnoThomas : @PMO_W @riccardo_ric @SMaurizi Se desidera che Sicilia, al pari Calabria e Basilicata (e invero diverse parti Campa… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Green pass:Salvini, diritto salute insieme a diritto lavoro: (ANSA) - ROMA, 05 AGO - 'Il diritto a… -