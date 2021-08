Roma | elezioni comunali | Battistoni in campo per sostenere Gualtieri

Advertising

Rinaldi_euro : Rinaldi (Lega) sveglia Gualtieri: 'Le sue bugie contro Roma'. Cosa diceva quando era ministro! - Il Tempo - VittorioSgarbi : #roma #michettisindaco Gualtieri ha trovato il posto giusto: sugli autobus, simbolo eloquente del disastro dei 5 st… - Mov5Stelle : Alle elezioni di #Roma2021 sosteniamo #VirginiaRaggi. Pezzetto dopo pezzetto, @virginiaraggi ha cambiato volto al… - LianaCiccina : RT @m_mumi: @La_manina__ @siceid Ho votato Leu alle elezioni prima sempre Pd sono romana e voterò Calenda mi convince il programma e la can… - robertocassone : Filippo Rossi (Buona Destra): 'Siamo di destra e scegliamo Carlo Calenda' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma elezioni

Fanpage.it

... ma va reindirizzata la società, il personale va motivato, vanno ridotti gli sprechi - spiega Michetti -ha bisogno di una cura del ferro, di corsie preferenziali, semafori intelligenti. Ha ...Gianni Battistoni si candida nella lista civica per Roberto Gualtieri , il candidato del centro sinistra a Sindaco di. A riportarlo è Leggo . Leamministrative nella Capitale si terranno domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre. Gualtieri: 'ha bisogno di un cambio di passo, chi amministra deve ...Per ora tre gli aspiranti sindaci: l’uscente Prestanti, la civica Belinda Guazzini e Angela Castiello per il centrodestra. Incognita M5S ...Cento giorni per imprimere una svolta alla città. Enrico Michetti espone il programma di inizio consiliatura, in caso di elezione a sindaco: «Nei primi 100 giorni si ...