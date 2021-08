Roma, controlli nelle zone della movida: quattro arresti nelle ultime 24 ore (Di giovedì 5 agosto 2021) Roma – Continua l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma contro ogni forma di degrado e di illegalità nella Capitale, dal centro storico alle periferie. nelle ultime 48 ore, infatti, i Carabinieri hanno passato al setaccio vie, parchi pubblici, nodi di scambio e zone maggiormente frequentate durante la movida. All’ esito delle attività, quattro persone sono state arrestate e una denunciata. I Carabinieri hanno anche sequestrato dosi di droga – tra cocaina, hashish e shaboo – e hanno sanzionato il titolare di un esercizio commerciale per ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 5 agosto 2021)– Continua l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale dicontro ogni forma di degrado e di illegalità nella Capitale, dal centro storico alle periferie.48 ore, infatti, i Carabinieri hanno passato al setaccio vie, parchi pubblici, nodi di scambio emaggiormente frequentate durante la. All’ esito delle attività,persone sono state arrestate e una denunciata. I Carabinieri hanno anche sequestrato dosi di droga – tra cocaina, hashish e shaboo – e hanno sanzionato il titolare di un esercizio commerciale per ...

