Roma, confisca definitiva di beni per 460 milioni di euro all'ex patron del porto turistico in affari con i clan Fasciani e Spada (Di giovedì 5 agosto 2021) Una maxi-confisca di beni mobili e immobili dal valore di oltre 460 milioni di euro. La Guardia di finanza di Roma ha eseguito il provvedimento – divenuto definitivo in seguito alla conferma in Cassazione – nei confronti di Mauro Balini, imprenditore ex presidente del porto turistico di Ostia (sul litorale di Roma), arrestato nel 2015 per associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta e al riciclaggio: per gli inquirenti era "il terminale apparentemente legale" degli interessi economici dei gruppi criminali della zona. Lo zio, Vittorio ...

